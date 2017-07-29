Путін помилував засуджених за СМС про російські танки 2008 р.

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Російський президент Володимир Путін помилував двох жінок із Сочі Аннік Кесян і Марину Джанджгаву, засуджених за статтею "державна зрада" за відправлені в 2008 році СМС до Грузії про пересування російської військової техніки.

Укази про помилування опубліковані на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Вони вступають в силу через 10 днів після опублікування.

У квітні стало відомо, що Марина Джанджгава і Аннік Кесян були етаповані з колоній у Вологді і Мордовії до московського СІЗО "Лефортово".

Тоді їхній адвокат Іван Павлов повідомив, що доля його підзахисних вирішується "на найвищому рівні".

Анник Кесян і Марина Джанджгава були засуджені за статтею 275 КК РФ (держзрада) за те, що в 2008 році надіслали своїм знайомим у Грузію СМС про російську військову техніку, яку вони бачили на залізниці в Сочі.

Марину Джанджгаву в 2014 році засудили до 12 років позбавлення волі, Аннік Кесян - в 2015 році до восьми років колонії.

У ЗМІ широко висвітлювався процес над ще однією мешканкою Сочі - Оксаною Севастіді, яка була засуджена в березні 2016 року до семи років позбавлення волі за те, що в 2008 році відправила знайомому в Сухумі текстове повідомлення про те, що в бік Абхазії рухалися танки.

Російське слідство стверджувало, що знайомий Севастіді працював на грузинську розвідку. На цій підставі проти неї порушили справу про державну зраду у формі шпигунства.

У березні цього року Володимир Путін помилував Севастіді. В ході великої прес-конференції в грудні минулого року Путін назвав вирок Севастіді "достатньо жорстким".