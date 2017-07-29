У мінометному обстрілі на Донбасі загинув військовий, є поранені

Копирайт изображения EPA Image caption Українські військові на тренуванні, 30 червня

Як повідомив прес-центр штабу АТО, становище в зоні конфлікту в суботу загострилося. Під час мінометного обстрілу опорного пункту біля Красногорівки один солдат загинув, є поранені. Водночас бойовики звинуватили в порушенні перемир'я ЗСУ.

"Із початку доби російсько-терористичні угруповання двічі відкривали вогонь, але ці обстріли призвели до загибелі та поранень українських військових", - сказано в інформаційному повідомленні станом на 18:00 29 липня, вміщеному на сторінці прес-центру у .

Згідно з інформацією прес-центру, обстріл був здійснений з міномету калібру 120 міліметрів на підступах до Красногорівки.

"Три міни лягли неподалік нашого опорного пункту. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець ЗС України загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню", - додає прес-центр.

Зі свого боку, інформаційні ресурси самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", яких українська влада називає ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей), повідомили про двох поранених мирних мешканців на заході Донецька.

Донецька новинна агенція наводить слова одного з ватажків сепаратистів Едуарда Басуріна, який сказав, що поранені, чоловік 1957 р.н. і жінка 1939 р.н. - мешканці Кіровського району Донецька.

Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.