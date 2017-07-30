Трамп: я дуже розчарований Китаєм
Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований бездіяльністю китайської влади у ситуації навколо Північної Кореї.
"Я дуже розчарований Китаєм. Попередні недалекі лідери дозволили йому заробляти сотні мільйонів доларів щорічно на торгівлі, а він нічого не робить для нас у ситуації з Північною Кореєю, а тільки говорить", - написав Трамп у своєму блозі в Twitter.
Він додав, що США не дозволять, щоб це продовжувалось, оскільки Китай "може легко вирішити проблему".
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За день до цього Північна Корея вдруге за місяць запустила міжконтинентальну балістичну ракету.
Лідер країни Кім Чен Ин пізніше заявив, що нове ракетне випробовування доводить, що вся територія США перебуває у зоні ураження північнокорейських ракет.
У суботу два американські бомбардувальники В-1 пролетіли над Корейським півостровом у супроводі південнокорейських та японських літаків.
Таким чином військові продемонстрували "непорушну відданість США своїм союзникам", заявили у командуванні ВПС США у тихоокеанському регіоні.
У суботу Китай засудив випробування КНДР та закликав сторони до стриманості.
Тоді ж державний департамент США випустив заяву, де закликав зробити санкції ООН проти КНДР жорсткішими.
Росія та Китай мають "унікальну та особливу відповідальність" за зростаючу загрозу для регіональної та глобальної стабільності, оскільки є "головними джерелами економічної підтримки ядерної зброї Північної Кореї та програми розвитку балістичних ракет", заявили у США.
Чергове випробовування ракети стало 14-м запуском цього року, яке здійснили усупереч резолюціям ООН.