Трамп: я дуже розчарований Китаєм

Копирайт изображения AFP Image caption На початку своєї каденції Дональд Трамп досить позитивно відгукувався щодо Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований бездіяльністю китайської влади у ситуації навколо Північної Кореї.

"Я дуже розчарований Китаєм. Попередні недалекі лідери дозволили йому заробляти сотні мільйонів доларів щорічно на торгівлі, а він нічого не робить для нас у ситуації з Північною Кореєю, а тільки говорить", - написав Трамп у своєму блозі в Twitter.

Він додав, що США не дозволять, щоб це продовжувалось, оскільки Китай "може легко вирішити проблему".

За день до цього Північна Корея вдруге за місяць запустила міжконтинентальну балістичну ракету.

Лідер країни Кім Чен Ин пізніше заявив, що нове ракетне випробовування доводить, що вся територія США перебуває у зоні ураження північнокорейських ракет.

У суботу два американські бомбардувальники В-1 пролетіли над Корейським півостровом у супроводі південнокорейських та японських літаків.

Таким чином військові продемонстрували "непорушну відданість США своїм союзникам", заявили у командуванні ВПС США у тихоокеанському регіоні.

У суботу Китай засудив випробування КНДР та закликав сторони до стриманості.

Тоді ж державний департамент США випустив заяву, де закликав зробити санкції ООН проти КНДР жорсткішими.

Копирайт изображения AFP Image caption Запуск ракети

Росія та Китай мають "унікальну та особливу відповідальність" за зростаючу загрозу для регіональної та глобальної стабільності, оскільки є "головними джерелами економічної підтримки ядерної зброї Північної Кореї та програми розвитку балістичних ракет", заявили у США.

Чергове випробовування ракети стало 14-м запуском цього року, яке здійснили усупереч резолюціям ООН.