Втрати ЗСУ за добу: один загиблий і сім поранених

Копирайт изображения UNIAN Image caption Обстріли активізувались ввечері

Як повідомив прес-центр штабу АТО, ситуація у зоні конфлікту в суботу ввечері загострилося. Від обстрілів один військовий ЗСУ загинув, а сім отримали поранення. Водночас бойовики звинуватили в порушенні перемир'я Збройні сили України.

У штабі вказали, що з 18 години до опівночі незаконні угруповання активізували обстріли українських позицій.

Згідно з інформацією прес-центру, один військовий загинув від обстрілу з міномету калібру 120 міліметрів на підступах до Красногорівки.

"Три міни лягли неподалік нашого опорного пункту. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець ЗС України загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню", - додає прес-центр.

Там уточнили, що за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир'я, а сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь.

Зі свого боку, інформаційні ресурси самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", яких українська влада називає ОРДЛО (окремі райони Донецької і Луганської областей), повідомили про двох поранених мирних мешканців на заході Донецька.

Донецька новинна агенція наводить слова одного з ватажків сепаратистів Едуарда Басуріна, який сказав, що поранені, чоловік 1957 р.н. і жінка 1939 р.н. - мешканці Кіровського району Донецька.

Підтвердження цієї інформації з незалежних джерел немає.