Саакашвілі стверджує, що під заявою на громадянство не його підпис

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Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області Міхеіл Саакашвілі стверджує, що в опублікованій анкеті на отримання ним в 2015 році громадянства України міститься не його підпис.

"Я в шоці! Щойно подивився копію анкети, яку опублікував з подачі адміністрації президента один з лідерів його фракції. На підставі ось цього документу президент позбавив мене громадянства. Так ось, я з повною відповідальністю стверджую, що це не мій підпис і не мною заповнена анкета!" - написав пан Саакашвілі у Facebook.

Він додав, що вимагає негайно провести графічну експертизу. Саакашвілі наголошує, що у ситуації з можливою підробкою його підпису можуть бути ознаки кримінального злочину.

У суботу документ, схожий на копію анкети пана Саакашвілі для отримання громадянства України, опублікував член парламенту від БПП Володимир Ар'єв.

Пан Ар'єв наголосив, що "Саакашвілі підписався під тим, що свідомий можливості втрати громадянства України через надання неправдивих відомостей".

Формальною причиною для припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі стало нібито приховування в 2015 році інформації про кримінальні справи проти нього у Грузії.

Згодом пан Ар'єв прибрав документ зі своєї сторінки у Facebook, але відреагував на звинувачення Міхеіла Саакашвілі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко поки що не коментує ситуацію з громадянством Міхеіла Саакашвілі

"Саакашвілі заявив, що на опублікованій мною анкеті не його підпис. Але саме ця анкета міститься в справі міграційної служби, на підставі якої було надано громадянство", - вказав політик.

Володимиру Ар'єву нібито пояснили у компетентних органах, що анкету пана Саакашвілі в 2015 році готували його помічники.

"І якщо підпис не Саакашвілі, то постає нове, ще актуальніше питання - громадянство було надано на підставі фальшивих документів?" - додав політик.

Громадянство Міхеіла Саакашвілі припинив президент Петро Порошенко 26 липня після того, як міграційні органи отримали докази, що він надав неправдиві дані під час отримання громадянства у 2015 році.

Зокрема, про те, що він не перебуває під слідством в Україні чи за її межами.

Але відомо, що звернення правоохоронних органів прокуратури Грузії про екстрадицію і справи про Саакашвілі надходили і раніше.

У травні 2015-го президент Петро Порошенко надавав громадянство Міхеілу Саакашвілі як особі, "прийняття якої до громадянства становить державний інтерес для України".

Міхеіл Саакашвілі, який перебуває у США, вже назвав позбавлення його громадянства політичною розправою з критиком чинної української влади.

Петро Порошенко поки що ніяк не прокоментував цю ситуацію.