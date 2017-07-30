На Гаваях заборонили користуватись смартфонами при переході дороги

Копирайт изображения Getty Images Image caption За перехід дороги з відволіканням на смартфон каратимуть штрафом до 99 доларів

Столиця штату Гаваї стала першим великим американським містом, яке заборонило пішоходам дивитись у телефон, писати повідомлення і використовувати цифрові пристрої під час переходу дороги.

Заборона у Гонолулу набуде чинності 25 жовтня, вона покликана знизити кількість травм та смертей під час "неуважного ходіння".

Порушників, які захоплено дивитимуться в електронні прилади, включно з ноутбуками та камерами, штрафуватимуть на суму від 15 до 35 доларів.

У випадку повторення порушення штраф зростатиме до 99 доларів.

Карати не будуть тільки за дзвінки у екстрені служби.

У постанові міської влади вказано, що "пішохід не може переходити вулицю чи шосе, дивлячись у мобільний електронний пристрій".

Критики новації вже звинуватили владу в надмірному регулюванні поведінки людей.

"Іноді мені хочеться, щоб нам не доводилось ухвалювати деякі закони, щоб, можливо, гору брав здоровий глузд. Але іноді нам не вистачає здорового глузду", - заявив мер міста Кірк Колдуелл агенції Reuters.

Мер міста вказав, що Гонолулу тримає невтішну першість серед великих міст країни за кількістю збитих людей під час переходу дороги.

За даними влади США, інциденти з пішоходами, які відволіклись на мобільні телефони, призвели до понад 11 тисяч травм у США в 2000-2011 роках.

Статистику за останні роки не публікували, але, скоріше за все, вона ще більш невтішна.