Біля Барселони через пожежу на фестивалі евакуювали 22 тисячі людей

Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежа на сцені фестивалю

Понад 22 тисячі людей евакуювали з музичного фестивалю біля іспанської Барселони після того, як пожежа охопила головну сцену.

Фотографії у соціальних мережах показують, що ліва частина сцени фестивалю Tomorrowland Unite була охоплена вогнем.

Організатори вказали на сайті фестивалю, що "технічна несправність" призвела до пожежі, проте не надали більше подробиць.

У повідомленні вказано, що всіх відвідувачів безпечно евакуювали, а інформації про постраждалих під час пожежі немає.

Музичний фестиваль електронної музики проходив у містечку Санта-Кулома-да-Ґраманет біля Барселони.

На фестивалі мали виступати відомі виконавці, такі як DJ Steve Aoki, DJs Ingrosso та Afrojack.