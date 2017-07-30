У стрілянині у німецькому нічному клубі загинули двоє людей

Копирайт изображения AFP Image caption У п'ятницю у німецькому Гамбурзі нападник вбив у супермаркеті одну людину і ще шістьох поранив

Під час стрілянини у нічному клубі німецького міста Констанц загинули двоє людей, а троє отримали серйозні поранення, йдеться у повідомленні поліції.

Чоловік відкрив вогонь близько 5.30 ранку за Києвом у ніч на неділю, вбивши одну людину.

Згодом стрільця застрелила вогнем у відповідь поліція.

Свідки подій розповіли місцевим ЗМІ, що стрілець вбив охоронця, який намагався зупинити нападника.

"Відвідувачі могли врятуватись тікаючи звідти або ховаючись", - заявив речник місцевої поліції.

У заяві правоохоронців йдеться, що до міста прибули сили спеціального призначення та гелікоптер, адже зараз не відомо, чи нападник діяв сам.

Мотиви нападника поки не відомі.