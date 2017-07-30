У стрілянині у німецькому нічному клубі загинули двоє людей
Під час стрілянини у нічному клубі німецького міста Констанц загинули двоє людей, а троє отримали серйозні поранення, йдеться у повідомленні поліції.
Чоловік відкрив вогонь близько 5.30 ранку за Києвом у ніч на неділю, вбивши одну людину.
Згодом стрільця застрелила вогнем у відповідь поліція.
Свідки подій розповіли місцевим ЗМІ, що стрілець вбив охоронця, який намагався зупинити нападника.
"Відвідувачі могли врятуватись тікаючи звідти або ховаючись", - заявив речник місцевої поліції.
У заяві правоохоронців йдеться, що до міста прибули сили спеціального призначення та гелікоптер, адже зараз не відомо, чи нападник діяв сам.
Мотиви нападника поки не відомі.