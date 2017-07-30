У Венесуелі обиратимуть нову Конституційну асамблею

Копирайт изображения Reuters Image caption Ніколас Мадуро хоче обійти непідконтрольний парламент за допомогою Конституційної асамблеї

У неділю у Венесуелі на скликаних президентом Ніколасом Мадуро виборах обиратимуть нову Конституційну асамблею. Головним завданням якої буде зміна Конституції країни.

Влада стверджує, що це дозволить припинити нескінченні протести та встановити у країні мир і злагоду.

Проте опозиція, яка контролює парламент країни - Національні збори, вважає, що цей крок порушує демократичні принципи та зосередить всю владу у руках Мадуро.

Протести проти влади Ніколаса Мадуро у Венесуелі тривають з весни і в них вже загинули понад сто людей.

У країні давно відчувається брак найнеобхідніших продуктів на фоні зростаючої інфляції.

Вибори до Конституційної асамблеї не будуть загальними. Частину членів нового органу оберуть на місцевих виборах, а ще частину - голосуванням в громадських організаціях, лояльних до влади.

Минулого тижня у країні відбувся організований опозицією неофіційний референдум, в якому взяли участь понад сім мільйонів виборців (загалом в Венесуелі 19,5 мільйонів виборців).

98% тих, хто проголосували, висловились проти скликання Конституційної асамблеї.

Опозиція бойкотуватиме обрання асамблеї та називає цей день "Часом нуль", тобто переломним моментом.

Копирайт изображения AFP Image caption Противники президента будують барикади та готуються до протестів

Є повідомлення про напади і пошкодження пристроїв для голосування по всій країні.

Сусіди Венесуели, зокрема Колумбія, заявили, що не визнають голосування.

Скасувати обрання Конституційної асамблеї закликали Франція, Іспанія, США та ЄС.

Напередодні голосування протестувальники з боку опозиції заблокували дороги у столиці країни Каракасі через видану владою заборону на демонстрації.

Протестувальники заявляють про готовність протистояти владі й після голосування.