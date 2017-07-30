У Венесуелі обиратимуть нову Конституційну асамблею
У неділю у Венесуелі на скликаних президентом Ніколасом Мадуро виборах обиратимуть нову Конституційну асамблею. Головним завданням якої буде зміна Конституції країни.
Влада стверджує, що це дозволить припинити нескінченні протести та встановити у країні мир і злагоду.
Проте опозиція, яка контролює парламент країни - Національні збори, вважає, що цей крок порушує демократичні принципи та зосередить всю владу у руках Мадуро.
- Венесуела: прибічники Мадуро штурмували парламент
- Протести у Венесуелі: Мадуро оголосив про референдум
- Венесуела: страйки за участі мільйонів обернулися сутичками
- У Венесуелі поранено відомого протестувальника-скрипаля
Протести проти влади Ніколаса Мадуро у Венесуелі тривають з весни і в них вже загинули понад сто людей.
У країні давно відчувається брак найнеобхідніших продуктів на фоні зростаючої інфляції.
Вибори до Конституційної асамблеї не будуть загальними. Частину членів нового органу оберуть на місцевих виборах, а ще частину - голосуванням в громадських організаціях, лояльних до влади.
Минулого тижня у країні відбувся організований опозицією неофіційний референдум, в якому взяли участь понад сім мільйонів виборців (загалом в Венесуелі 19,5 мільйонів виборців).
98% тих, хто проголосували, висловились проти скликання Конституційної асамблеї.
Опозиція бойкотуватиме обрання асамблеї та називає цей день "Часом нуль", тобто переломним моментом.
Є повідомлення про напади і пошкодження пристроїв для голосування по всій країні.
Сусіди Венесуели, зокрема Колумбія, заявили, що не визнають голосування.
Скасувати обрання Конституційної асамблеї закликали Франція, Іспанія, США та ЄС.
Напередодні голосування протестувальники з боку опозиції заблокували дороги у столиці країни Каракасі через видану владою заборону на демонстрації.
Протестувальники заявляють про готовність протистояти владі й після голосування.