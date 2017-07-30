Біля Слов'янська сапери знайшли поховання часів Другої світової війни

Копирайт изображения ato.news Image caption Сапери ЗСУ часто знаходять невідомі поховання солтадів часів Другої світової війни у зоні АТО, адже влітку 1943 року на Донбасі йшли запеклі бої

Під час розмінування територій поблизу Слов'янська на Донеччині військові сапери натрапили на поховання воїнів часів Другої світової війни, повідомила прес-служба штабу АТО.

"Під час розмінування сапери натрапили на останки загиблих воїнів часів Другої світової війни: одного солдата Вермахту та шістьох бійців Радянської армії періоду 1943 року", - повідомили у штабі.

Влітку та восени 1943 року тривали важкі бої за звільнення Донбасу від німецьких військ. Багато поховань так і залишились невідомими.

Після боїв з сепаратистами у 2014 році у районі Слов'янська деякі території залишились замінованими. Від чого постійно страждають місцеві мешканці.

Загалом під час розмінування району у липні 2017 року, як вказують військові, знешкодили 600 вибухових пристроїв.