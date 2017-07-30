Біля Слов'янська сапери знайшли поховання часів Другої світової війни
Під час розмінування територій поблизу Слов'янська на Донеччині військові сапери натрапили на поховання воїнів часів Другої світової війни, повідомила прес-служба штабу АТО.
"Під час розмінування сапери натрапили на останки загиблих воїнів часів Другої світової війни: одного солдата Вермахту та шістьох бійців Радянської армії періоду 1943 року", - повідомили у штабі.
Влітку та восени 1943 року тривали важкі бої за звільнення Донбасу від німецьких військ. Багато поховань так і залишились невідомими.
Після боїв з сепаратистами у 2014 році у районі Слов'янська деякі території залишились замінованими. Від чого постійно страждають місцеві мешканці.
Загалом під час розмінування району у липні 2017 року, як вказують військові, знешкодили 600 вибухових пристроїв.