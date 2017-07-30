У Грузії почались великі військові навчання за участі США та України

У Грузії стартували багатонаціональні військові навчання "Гідний партнер-2017" за участі трьох тисяч військовослужбовців та 500 одиниць бронетехніки зі США, Великої Британії, України, Туреччини, Словенії та Вірменії, передає агенція "Інтерфакс".

Навчання триватимуть до 12 серпня.

Планується, що військові навчання "Гідний партнер-2017" відвідає віце-президент США Майк Пенс, який 31 липня прибуде до Грузії з дводенним візитом.

30 липня пан Пенс відвідає Естонію.

Нагадаємо, що у вересні Росія та Білорусь на території останньої проведуть спільні навчання "Захід-2017", які викликали занепокоєння в України.

Хоча президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив Київ, що навчання не несуть загрози для України.