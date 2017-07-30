Українець провів 17 років у рабстві в Азербайджані
Українське посольство в Баку спільно із Нацполіцією займається поверненням на батьківщину українця, який, виїхавши на заробітки до Азербайджану, потрапив там у рабство на 17 років.
Про це у Facebook розповів перший заступник керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
Імені чоловіка пан Аброськін не назвав, зазначивши лише, що той народився 1952 року, і з 1991 року регулярно їздив до Азербайджану на заробітки.
"Орієнтовно у 1999 році він потрапив до працедавця, який використовуючи фізичне насильство, змусив його до рабської праці", - розповів заступик керівника української поліції.
"17 років чоловік провів у рабстві. За цей час цього бідолаху неодноразово "перепродавали" для використання в якості працівника у домашньому господарстві", - додав пан Аброськін.
Чоловіка виявили під час поліцейського рейду на одну із тваринницьких ферм у Баку у квітні 2016 році. Він перебував у тяжкому стані - як розповів пан Аброськін, чоловік не міг довгий час "ані розмовляти, ані адекватно сприймати дійсність". Після звільнення він пройшов курс реабілітації, і тепер почуває себе задовільно.
У 2012 році, коли чоловік ще перебував у Азербайджані, український суд визнав його зниклим безвісти і зняв з обліку за місцем реєстрації. Зараз український паспорт чоловікові відновили. Його рідних в Україні так і не знайшли.
Його справу розглядають також у Бакинському суді. Азербайджанська прокуратура вимагає для його утримувачів тюремні терміни на термін від 9 до 10 років.