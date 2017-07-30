Українець провів 17 років у рабстві в Азербайджані

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Українське посольство в Баку спільно із Нацполіцією займається поверненням на батьківщину ‎українця, який, виїхавши на заробітки до Азербайджану, потрапив там у рабство на 17 років. ‎

Про це у Facebook розповів перший заступник керівника Національної поліції України ‎В'ячеслав Аброськін.‎

Імені чоловіка пан Аброськін не назвав, зазначивши лише, що той народився 1952 ‎року, і з 1991 року регулярно їздив до Азербайджану на заробітки.‎

‎"Орієнтовно у 1999 році він потрапив до працедавця, який використовуючи фізичне насильство, ‎змусив його до рабської праці", - розповів заступик керівника української поліції.‎

‎"17 років чоловік провів у рабстві. За цей час цього бідолаху неодноразово "перепродавали" для ‎використання в якості працівника у домашньому господарстві", - додав пан Аброськін.‎

Чоловіка виявили під час поліцейського рейду на одну із тваринницьких ферм у Баку у квітні ‎‎2016 році. Він перебував у тяжкому стані - як розповів пан Аброськін, чоловік не міг довгий час ‎‎"ані розмовляти, ані адекватно сприймати дійсність". Після звільнення він пройшов курс ‎реабілітації, і тепер почуває себе задовільно.‎

У 2012 році, коли чоловік ще перебував у Азербайджані, український суд визнав його ‎зниклим безвісти і зняв з обліку за місцем реєстрації. Зараз український паспорт чоловікові ‎відновили. Його рідних в Україні так і не знайшли.‎

Його справу розглядають також у Бакинському суді. Азербайджанська прокуратура вимагає ‎для його утримувачів тюремні терміни на термін від 9 до 10 років.‎