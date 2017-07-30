На Київщині потяг "Інтерсіті" протаранив авто, залишене на коліях

  • 30 липня 2017
Автомобіль був залишений на коліях неподалік колишнього залізничного переїзду, який не використовувався багато років Копирайт изображения npu.gov.ua
Image caption Автомобіль був залишений на коліях неподалік колишнього залізничного переїзду, який не використовувався багато років

Потяг "Інтерсіті+", що прямував із Костянтинівки до Києва, врізався у легковий автомобіль, ‎залишений на колії. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".‎

Інцидент стався близько 22:55 суботи неподалік селища Баришівка у Київській області. ‎Через зіткнення у потяга була пошкоджена кабіна. "Залізничникам довелося задіяти допоміжний ‎локомотив, щоб доставити пасажирів до місця призначення", - повідомили в "Укрзалізниці".‎

В результаті "Інтерсіті" прибув до Києва із запізненням на три години. Ще три поїзди через цю ситуацію ‎також збилися із графіка і прийшли із запізненням у дві години.‎

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. У автомобілі - Opel Omega - у який врізався потяг, не було ‎пасажирів.

Копирайт изображения npu.gov.ua
Image caption Внаслідок зіткнення у потяга пошкоджена кабіна, кажуть у поліції. На фото поліції також видно, що автомобіль також зазнав серйозних пошкоджень

‎"Машиніст екстрено загальмував і після зіткнення потяг протягнув авто вперед ‎близько 200 метрів. Жертв немає, поблизу місця пригоди водія та пасажирів теж ‎не знайшлося", - повідомила прес-служба Нацполіції.‎

У поліції повідомляють, що майже одразу встановили власника автомобіля - той перебував удома "в ‎нетверезому стані".‎

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.‎