На Київщині потяг "Інтерсіті" протаранив авто, залишене на коліях

Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption Автомобіль був залишений на коліях неподалік колишнього залізничного переїзду, який не використовувався багато років

Потяг "Інтерсіті+", що прямував із Костянтинівки до Києва, врізався у легковий автомобіль, ‎залишений на колії. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".‎

Інцидент стався близько 22:55 суботи неподалік селища Баришівка у Київській області. ‎Через зіткнення у потяга була пошкоджена кабіна. "Залізничникам довелося задіяти допоміжний ‎локомотив, щоб доставити пасажирів до місця призначення", - повідомили в "Укрзалізниці".‎

В результаті "Інтерсіті" прибув до Києва із запізненням на три години. Ще три поїзди через цю ситуацію ‎також збилися із графіка і прийшли із запізненням у дві години.‎

Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. У автомобілі - Opel Omega - у який врізався потяг, не було ‎пасажирів.

Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption Внаслідок зіткнення у потяга пошкоджена кабіна, кажуть у поліції. На фото поліції також видно, що автомобіль також зазнав серйозних пошкоджень

‎"Машиніст екстрено загальмував і після зіткнення потяг протягнув авто вперед ‎близько 200 метрів. Жертв немає, поблизу місця пригоди водія та пасажирів теж ‎не знайшлося", - повідомила прес-служба Нацполіції.‎

У поліції повідомляють, що майже одразу встановили власника автомобіля - той перебував удома "в ‎нетверезому стані".‎

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.‎