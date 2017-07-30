На Київщині потяг "Інтерсіті" протаранив авто, залишене на коліях
Потяг "Інтерсіті+", що прямував із Костянтинівки до Києва, врізався у легковий автомобіль, залишений на колії. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
Інцидент стався близько 22:55 суботи неподалік селища Баришівка у Київській області. Через зіткнення у потяга була пошкоджена кабіна. "Залізничникам довелося задіяти допоміжний локомотив, щоб доставити пасажирів до місця призначення", - повідомили в "Укрзалізниці".
В результаті "Інтерсіті" прибув до Києва із запізненням на три години. Ще три поїзди через цю ситуацію також збилися із графіка і прийшли із запізненням у дві години.
Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. У автомобілі - Opel Omega - у який врізався потяг, не було пасажирів.
"Машиніст екстрено загальмував і після зіткнення потяг протягнув авто вперед близько 200 метрів. Жертв немає, поблизу місця пригоди водія та пасажирів теж не знайшлося", - повідомила прес-служба Нацполіції.
У поліції повідомляють, що майже одразу встановили власника автомобіля - той перебував удома "в нетверезому стані".
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.