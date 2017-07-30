У Венесуелі убили двох політиків на тлі виборів до Конституційної асамблеї

Копирайт изображения Reuters Image caption Голова виборчої комісії Венесуели визнала, що на деяких виборчих дільницях знищили машини для голосування

Один із кандидатів у члени Конституційної асамблеї Венесуели, 39-річний Хосе Фелікс Підена ‎був убитий у своєму домі напередодні загальнонаціональних виборів до цієї установи.‎

Політика застрелили увечері суботи - про це повідомив один із міністрів країни.‎

Крім того, у вечір перед виборами у ході протестів загинув ще один місцевий політик - ‎секретар опозиційної партії «Демократична дія» Рікардо Кампос. Про його смерть повідомив ‎секретар Національної асамблеї.‎

Опозиція називає вибори до Конституційної асамблеї, яка матиме повноваження змінювати ‎конституцію, спробою президента Ніколаса Мадуро захопили владу в країні і бойкотує ‎голосування, що проходить в неділю.‎

На тлі виборів у країні проходять масові демонстрації. У суботу поліція спробувала розігнати ‎протестувальників у столиці країни Каракасі. Агенція AFP із посиланням на місцеву пресу ‎повідомляє про звуки стрілянини, які було чути на місці.‎

Сам президент Мадуро уже проголосував на виборах невдовзі після відкриття дільниць о ‎‎6:00 ранку за місцевим часом.‎

У своїй промові по телебаченню після цього він уже передбачив "велику перемогу", ‎назвавши голосування "найбільш важливими виборами у політичній системі Венесуели".‎

Водночас голова виборчої комісії країни Тібісай Луцена визнала, що у кількох частинах ‎країни сталися напади на виборчі дільниці, у ході яких були спалені машини для голосування.‎

Упродовж місяців протестів напередодні виборів до Конституційної асамблеї у Венесуелі ‎загинули понад 100 людей.‎

Багато країн Південної Америки, а також ЄС і США, закликали президента Мадуро скасувати ‎вибори до Конституційної асамблеї. Минулого тижня низка країн через це навіть наклали ‎санкції на членів уряду Ніколаса Мадуро. ‎