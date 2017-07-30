У Індії вилучили рекордний вантаж із 1,5 тоннами героїну
Індійські правоохоронці вилучили вантаж із 1,5 тоннами героїну із корабля у водах Аравійського моря неподалік західного штату Гуджарат.
Вартість контрабанди оцінюють у 550 мільйонів доларів США, йдеться у повідомленні індійських прикордонників.
Речник військово-морських сил країн Д. К. Шарма назвав це «на сьогодні найбільшим єдиним вантажем наркотиків», вилученим правоохоронцями.
Через Індію, що межує з Афганістаном - найбільшим у світі виробником опіатів, головного інгредієнта героїну - пролягає маршрут контрабанди цих наркотиків.
За даними управління ООН із питань наркотиків і злочинності, героїн провозять великими партіям на човнах через Індійський океан до східної і південної Африки.
У самій Індії існує велика проблема із героїновою залежністю у північному штаті Пенджаб, що межує з Пакистаном. За даними досліджень, понад 860 тисяч чоловіків у цьому штаті у віці від 15 до 35 років приймають той чи інший вид наркотиків, а героїнову залежність із них мають близько 53%.