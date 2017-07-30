Ізраїльський солдат, обвинувачений у вбивстві палестинця, програв апеляцію
Ізраїльський військовий суд відхилив апеляцію солдата Еліора Азарії, обвинуваченого в убивстві пораненого палестинця і засудженого до 18 місяців ув'язнення.
Еліора Азарію визнали в умисному вбивстві 21-річного Абдула Фатаха Аль-Шаріфа у Хеброні, на Західному березі Йордану, навесні 2016 року. Азарія тоді заявив товаришу по службі, що Шаріф, який перед тим зарізав ножем іншого ізраїльського солдата, "заслуговує на смерть".
Пізніше на суді 21-річний Азарія заявляв, що діяв під впливом страху - він, з його ж слів, злякався, що на Шаріфі може бути вибуховий пристрій.
Азарія просив у суду послаблення вироку, тоді як прокуратура, навпаки, вимагала для нього більшого терміну ув'язнення.
Суд залишив вирок без змін, назвавши версію подій Азарії "ненадійною". Як повідомляє видання Times of Israel, судді заявили, що "початковим мотивом" убивства Азарією палестинця була помста.
Справа Азарії спричинила суперечки в Ізраїлі щодо того, за яких умов солдати мають використовувати летальну зброю.
Убивство Шаріфа сталося на тлі серії нападів палестинців на військових, що забрали життя 29 ізраїльських солдатів.
Військове керівництво засудило дії Азарії, хоч багато хто став на його сторону, зокрема, і члени уряду Біньяміна Нетаньягу, який особисто заявляв, що підтримає будь-яке рішення із виправдання 21-річного солдата.
Справу Азарії тепер можуть передати до Верховного суду країни.