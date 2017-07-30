Ізраїльський солдат, обвинувачений у вбивстві палестинця, програв апеляцію

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Еліор Азарія (у центрі) у суді разом із батьками Ошрою і Чарлі

Ізраїльський військовий суд відхилив апеляцію солдата Еліора Азарії, обвинуваченого в ‎убивстві пораненого палестинця і засудженого до 18 місяців ув'язнення.‎

Еліора Азарію визнали в умисному вбивстві 21-річного Абдула Фатаха Аль-Шаріфа у Хеброні, ‎на Західному березі Йордану, навесні 2016 року. Азарія тоді заявив товаришу по службі, що ‎Шаріф, який перед тим зарізав ножем іншого ізраїльського солдата, "заслуговує на смерть".‎

Пізніше на суді 21-річний Азарія заявляв, що діяв під впливом страху - він, з його ж слів, ‎злякався, що на Шаріфі може бути вибуховий пристрій.‎

Азарія просив у суду послаблення вироку, тоді як прокуратура, навпаки, вимагала для нього ‎більшого терміну ув'язнення.‎

Суд залишив вирок без змін, назвавши версію подій Азарії "ненадійною". Як повідомляє ‎видання Times of Israel, судді заявили, що "початковим мотивом" убивства Азарією ‎палестинця була помста.‎‎

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption У країні проходили демонстрації проти та на підтримку Азарії. На плакаті праворуч - убитий Абдул Фатах Аль-Шаріф

Справа Азарії спричинила суперечки в Ізраїлі щодо того, за яких умов солдати мають ‎використовувати летальну зброю.‎

Убивство Шаріфа сталося на тлі серії нападів палестинців на військових, що забрали життя 29 ‎ізраїльських солдатів.‎

Військове керівництво засудило дії Азарії, хоч багато хто став на його сторону, зокрема, і ‎члени уряду Біньяміна Нетаньягу, який особисто заявляв, що підтримає будь-яке рішення із ‎виправдання 21-річного солдата.‎

Справу Азарії тепер можуть передати до Верховного суду країни.