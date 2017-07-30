США випробували систему THAAD у відповідь на ракетні запуски КНДР
США заявили, що провели успішні випробування свого протиракетного комплексу рухомого наземного базування THAAD на Алясці.
Влада США зазначила, що запуск балістичної ракети здійснив один із літаків ВПС США, її успішно перехопила система ППО.
Перед тим США також здійснили навчальні польоти винищувачів B-1 спільно із японськими і південнокорейськими літаками над Корейським півостровом.
Навчання провели у якості прямої відповіді на ракетні випробування, проведені нещодавно КНДР.
Таким чином військові продемонстрували "непорушну відданість США своїм союзникам", заявили у командуванні ВПС США у тихоокеанському регіоні.
У п'ятницю Пхеньян заявив, що здійснив другий за місяць тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка, як стверджують у КНДР, здатна досягти території США. Попередні випробування відбулися перш як місяць тому.
Раніше США, попри протести Китаю, почали встановлення системи THAAD у Південній Кореї з метою перехоплення ракет із Півночі.
У суботу президент Дональд Трамп розкритикував Китай за бездіяльність у перешкоджанні розвитку ядерної програми Північної Кореї.
"Я дуже розчарований Китаєм. Попередні недалекі лідери дозволили йому заробляти сотні мільйонів доларів щорічно на торгівлі, а він нічого не робить для нас у ситуації з Північною Кореєю, а тільки говорить", - написав пан Трамп у Twitter.
У відповідь колишній дипломат, а нині радник китайського уряду Віктор Гао заявив, що коментарі пана Трампа марні, а США поводяться як "зіпсована дитина".
Напередодні Китай засудив випробування КНДР та закликав сторони до стриманості.