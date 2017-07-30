США випробували систему THAAD у відповідь на ракетні запуски КНДР

Копирайт изображения Reuters Image caption США кажуть, що успішно протестували систему ППО THAAD

США заявили, що провели успішні випробування свого протиракетного комплексу ‎рухомого наземного базування THAAD на Алясці. ‎

Влада США зазначила, що запуск балістичної ракети здійснив один із літаків ВПС США, її ‎успішно перехопила система ППО.‎

Перед тим США також здійснили навчальні польоти винищувачів B-1 спільно із японськими і ‎південнокорейськими літаками над Корейським півостровом.

Навчання провели у якості ‎прямої відповіді на ракетні випробування, проведені нещодавно КНДР.‎

Таким чином військові продемонстрували "непорушну відданість США своїм ‎союзникам", заявили у командуванні ВПС США у тихоокеанському регіоні.‎

У п'ятницю Пхеньян заявив, що здійснив другий за місяць тестовий запуск ‎міжконтинентальної балістичної ракети, яка, як стверджують у КНДР, здатна досягти ‎території США. Попередні випробування відбулися перш як місяць тому.

Раніше США, попри протести Китаю, почали встановлення системи THAAD у Південній Кореї з метою перехоплення ракет із Півночі.‎

У суботу президент Дональд Трамп розкритикував Китай за бездіяльність у перешкоджанні ‎розвитку ядерної програми Північної Кореї.‎

‎"Я дуже розчарований Китаєм. Попередні недалекі лідери дозволили йому заробляти ‎сотні мільйонів доларів щорічно на торгівлі, а він нічого не робить для нас у ситуації з ‎Північною Кореєю, а тільки говорить", - написав пан Трамп у Twitter.‎

У відповідь колишній дипломат, а нині радник китайського уряду Віктор Гао заявив, що ‎коментарі пана Трампа марні, а США поводяться як "зіпсована дитина".‎

Напередодні Китай засудив випробування КНДР та закликав сторони до стриманості.‎