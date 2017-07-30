Стрілянина у нічному клубі в Німеччині сталася через суперечку - поліція

Копирайт изображения Reuters Image caption Слідчі вважають, що нападник діяв один. У поліції виключають теракт як можливий мотив злочину

Нападник, який відкрив стрілянину у нічному клубі Grey у німецькому місті ‎Констанц, убивши одну людину, виявився зятем власника цього клубу, повідомила ‎німецька поліція.‎

‎34-річний чоловік, що має іракське курдське походження, повернувся до клубу, ‎озброєний автоматом М16, після суперечки, у якій його вигнали із закладу.‎

Жертвою нападу став охоронець, що стояв на сході до клубу. Самого нападника ‎застрелили поліцейські, які приїхали на місце інциденту, він помер у лікарні.‎

Ще кілька людей зазнали поранень, включно із офіцером поліції.‎

У поліції повідомили, що поліцейський вцілів завдяки шолому, у який влучила куля.‎

Представник відділу кримінальних розслідувань Баден-Вюртемберга Андреас ‎Штенге розповів, що нападник, вочевидь, знав як користуватися автоматом М16, ‎який, за його словами, є "абсолютно воєнною зброєю".‎

У момент стрілянини, як вважають у поліції, у клубі перебували сотні відвідувачів. ‎Їм вдалося безпечно залишити місце інциденту чи сховатися всередині, коли ‎почалася стрілянина.‎

‎34-річний нападник раніше двічі потрапляв у поле зору поліції, проте ‎правоохоронці виключили теракт як мотив у нападі на клуб.‎