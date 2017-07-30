Стрілянина у нічному клубі в Німеччині сталася через суперечку - поліція
Нападник, який відкрив стрілянину у нічному клубі Grey у німецькому місті Констанц, убивши одну людину, виявився зятем власника цього клубу, повідомила німецька поліція.
34-річний чоловік, що має іракське курдське походження, повернувся до клубу, озброєний автоматом М16, після суперечки, у якій його вигнали із закладу.
Жертвою нападу став охоронець, що стояв на сході до клубу. Самого нападника застрелили поліцейські, які приїхали на місце інциденту, він помер у лікарні.
Ще кілька людей зазнали поранень, включно із офіцером поліції.
У поліції повідомили, що поліцейський вцілів завдяки шолому, у який влучила куля.
Представник відділу кримінальних розслідувань Баден-Вюртемберга Андреас Штенге розповів, що нападник, вочевидь, знав як користуватися автоматом М16, який, за його словами, є "абсолютно воєнною зброєю".
У момент стрілянини, як вважають у поліції, у клубі перебували сотні відвідувачів. Їм вдалося безпечно залишити місце інциденту чи сховатися всередині, коли почалася стрілянина.
34-річний нападник раніше двічі потрапляв у поле зору поліції, проте правоохоронці виключили теракт як мотив у нападі на клуб.