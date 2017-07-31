Росію мають залишити 755 працівників дипмісій США – Путін

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Президент Володимир Путін заявив, що Росію мають залишити 755 американських дипломатів у зв'язку з санкціями, які РФ запровадила щодо США. Москва запровадила власні обмежувальні заходи, не чекаючи, поки це зробить Вашингтон.

Про рішення вислати американських дипломатів стало відомо ще у п'ятницю. Але тепер президент Росії назвав кількість персоналу дипмісій США, яка має залишити країну до 1 вересня.

"Понад тисячу співробітників - дипломатів та технічних працівників - працювали, досі ще працюють в Росії, 755 повинні будуть припинити свою діяльність в Російській Федерації. Це значна кількість", - сказав Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Россия 1"

Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що він, як і президент Дональд Трамп, не втрачають надії на те, що Росія все-таки змінить свою поведінку.

28 липня МЗС Росії оголосило про скорочення штату в посольстві США в Москві, генконсульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці відповідно до кількості співробітників російських дипмісій у США - до 455 осіб. Це має бути виконано до 1 вересня.

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За словами Путіна, рішення Москви про вислання працівників дипмісій пояснюється тим, що американська сторона "зробила нічим не спровокований крок для погіршення російсько-американських відносин".

"Ми досить довго чекали, що, можливо, щось зміниться на краще, мали таку надію, що ситуація якось зміниться. Але, судячи з усього, якщо вона і зміниться, то не скоро. Ми повинні, я вважаю, показати, що ми теж вже без відповіді нічого залишати не будемо", - сказав Володимир Путін.

Західні агенції цитують заяву Держдепартаменту США, у якій відомство висловлює жаль щодо ухвалених Росією заходів і вважає їх необґрунтованими.

"Російська влада вимагає обмежити загальну кількість дипломатичної місії США в Росії 455 співробітниками до 1 вересня. Це необґрунтований крок. Ми оцінюємо, як таке обмеження може вплинути [на роботу місії] і як ми можемо на нього відповісти", - йдеться в заяві Держдепу.

Не лише американці

Коментуючи описані президентом Путіним заходи щодо скорочення дипкорпусу, колишній посол США в Росії Майкл Макфол висловив сумнів, що весь дипломатичний корпус США в Росії налічує 755 осіб.

"Ми впевнені, що виїдуть 755 американців? У нас у всьому посольстві стільки людей не працювало, коли я там працював", - написав Макфол в Twitter.

Як уточнює кореспондент BBC Сара Рейнсфорд, з висловлювання Путіна не очевидно, що Росію залишать 755 співробітників американських дипломатичних місій з громадянством США.

"Сюди входить велика кількість технічних працівників, у тому числі значна кількість місцевих працівників, росіян, які втратять роботу", - впевнена Сара Рейнсфорд.

"Якщо ці скорочення дійсно відбудуться, росіянам доведеться чекати в черзі за візою тижнями, якщо не місяцями", - прокоментував рішення російської влади Макфол в іншому твіті.

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"Остання крапля"

Заступник голови МЗС Сергій Рябков в інтерв'ю американському телеканалу ABC заявив, що Росію до прийняття контрзаходів підштовхнуло ухвалення Конгресом США законопроекту, що дозволяє американській владі запроваджувати санкції щодо російських нафтових і газових компаній.

"Я вважаю, що заходи у відповідь давно треба було прийняти. Коли в четвер сенат США з такою перевагою проголосував за дуже дивний і неприйнятний законопроект, це було останньою краплею", - сказав Рябков.

Ухвалений Конгресом документ розширює обмеження на постачання російським компаніям товарів, послуг і технологій, які потрібні для реалізації нових проектів з розробки глибоководних родовищ нафти, а також родовищ в Арктиці й видобутку зі сланців. Раніше такі обмеження стосувалися проектів п'яти російських компаній, які вважаються лідерами нафтової галузі.

Наприкінці липня дві палати Конгресу США переважною більшістю ухвалили закон, що вводить нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР. Для того, аби закон набув чинності, його має підписати президент США Дональд Трамп.

США розпочали запроваджувати санкції проти Росії ‎через анексію Криму у 2014 році. Але дискусія щодо нових обмежувальних заходів відбулася на тлі розслідування про можливе втручання Росії у вибори у США 2016 року.