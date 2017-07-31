Доба в АТО: четверо військових поранені
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції, у результаті четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Найгарячішою ситуація була на луганському напрямку. Бойовики стріляли по українських позиціях в Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській, Кримському.
На донецькому напрямку обстрілювали укріплення ЗСУ в Зайцевому і на шахті Бутівка, в Майорську та Авдіївці.
На маріупольському напрямку обстрілювали Павлополь і Гнутове.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.