Доба в АТО: четверо військових поранені

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За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції, у результаті четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Найгарячішою ситуація була на луганському напрямку. Бойовики стріляли по українських позиціях в Новоолександрівці, Новотошківському, Станиці Луганській, Кримському.

На донецькому напрямку обстрілювали укріплення ЗСУ в Зайцевому і на шахті Бутівка, в Майорську та Авдіївці.

На маріупольському напрямку обстрілювали Павлополь і Гнутове.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.