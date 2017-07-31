У Венесуелі підбивають підсумки виборів на тлі насильства

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Явка на виборах до Конституційної асамблеї Венесуели склала 41,5%, повідомляє виборча комісія.

Голосували понад 8 мільйонів людей, заявила президент комісії Тібісай Лусена.

Вибори в неділю були затьмарені насильством з масштабними акціями та загибеллю як мінімум 10 людей.

У кількох частинах ‎країни сталися напади на виборчі дільниці.‎

Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав голосування "найважливішими виборами у політичній системі Венесуели".‎

Натомість опозиція каже, що вибори до Конституційної асамблеї - це спроба президента Ніколаса Мадуро захопити владу в країні. Вона бойкотувала ‎голосування і закликала до подальших протестів у понеділок.

Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію та переформатувати конгрес, який зараз контролює опозиція.

Президент Мадуро вважає, що вибори - єдиний спосіб відновити мир після місяців протестів та періоду політичної невизначеності. Але його критики називають це захопленням влади.

Попри насильство, пані Лусена назвала вибори "успішними", а явку "надзвичайною".

Упродовж місяців протестів напередодні виборів у Венесуелі ‎загинули понад 100 людей.‎

Багато країн Південної Америки, а також ЄС і США, закликали президента Мадуро скасувати ‎вибори. Минулого тижня низка країн через це навіть наклали ‎санкції на членів уряду Ніколаса Мадуро. ‎