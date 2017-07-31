У Венесуелі підбивають підсумки виборів на тлі насильства
Явка на виборах до Конституційної асамблеї Венесуели склала 41,5%, повідомляє виборча комісія.
Голосували понад 8 мільйонів людей, заявила президент комісії Тібісай Лусена.
Вибори в неділю були затьмарені насильством з масштабними акціями та загибеллю як мінімум 10 людей.
У кількох частинах країни сталися напади на виборчі дільниці.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав голосування "найважливішими виборами у політичній системі Венесуели".
Натомість опозиція каже, що вибори до Конституційної асамблеї - це спроба президента Ніколаса Мадуро захопити владу в країні. Вона бойкотувала голосування і закликала до подальших протестів у понеділок.
Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію та переформатувати конгрес, який зараз контролює опозиція.
Президент Мадуро вважає, що вибори - єдиний спосіб відновити мир після місяців протестів та періоду політичної невизначеності. Але його критики називають це захопленням влади.
Попри насильство, пані Лусена назвала вибори "успішними", а явку "надзвичайною".
Упродовж місяців протестів напередодні виборів у Венесуелі загинули понад 100 людей.
Багато країн Південної Америки, а також ЄС і США, закликали президента Мадуро скасувати вибори. Минулого тижня низка країн через це навіть наклали санкції на членів уряду Ніколаса Мадуро.