У Дніпрі помер військовий, поранений на полігоні

Копирайт изображения FACEBOOK ОПЕРАТИВНЕ КОМАНДУВАННЯ "СХІД" ЗCУ

У лікарні Дніпра помер один з восьми поранених на полігоні в смт Черкаському Дніпропетровської області - військовослужбовець Юрій Тищенко. Про це повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа у Facebook.

"30 липня в лікарні імені Мечнікова пішов на небо наш земляк Юрій Тищенко 1989 року народження, який отримав вкрай важке поранення 20 липня на полігоні в смт. Черкаське", - написала вона.

20 липня у Дніпропетровській області на 239-му загальновійськовому полігоні під час змагань на кращий танковий екіпаж стався вибух.

Військова прокуратура встановила, що під час навчальних стрільб з танка Т-64Б через намотування шнура від переносної установки розмінування на каток танка спрацював детонатор.

У результаті інциденту поранення отримали восьмеро військовослужбовців, які перебували неподалік.