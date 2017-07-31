Джолі заперечила "жорстокість" на кастингу дітей у Камбоджі

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Анджеліна Джолі категорично заперечила, що під час кастингу до її фільму про Камбоджу з дітьми-учасниками зіграли жорстокий трюк.

Джолі шукала серед маленьких камбоджійців акторів для фільму "Спершу вони вбили мого батька", присвяченому режиму червоних кхмерів.

Про цей процес вона розповіла виданню Vanity Fair.

Журнал написав, зокрема, що під час кастингу використовувалася гра, коли бідні діти брали гроші зі столу, а потім їх у них забирали.

Це обурило багатьох користувачів соцмереж. Дехто звинуватив Джолі, яка є режисером фільму, в "експлуататорстві".

В інтерв'ю актриса розповіла, як творці фільму шукали претендентів на роль у нетрях і сиротинцях. За її словами, їх цікавили "діти, які зазнали негараздів".

Під час кастингу учасників просили схопити зі стола гроші, а потім, коли їх нібито "упіймали" на цьому, пояснити, чому вони їх взяли.

"Срей Моч (яку врешті обрали на головну роль. - Ред.) була єдиною дитиною, яка дивилася на гроші дуже, дуже довго", - розповіла Джолі журналу.

"Коли її змусили їх віддати, її переповнили емоції... Коли потім її запитали, для чого їй гроші, вона сказала, що її дідусь помер, і в них не вистачає грошей на похорон", - додала акторка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Головна роль врешті-решт дісталася Срей Моч (зліва)

Джолі назвала твердженням, що в дітей забирали "справжні гроші", "неправдивим і сумним".

"Мені сумно, що уявна імпровізаційна вправа, яка відбиває одну зі сцен фільму, подається так, ніби це був реальний сценарій", - сказано в заяві акторки.

"Мета цього фільму - привернути увагу до жахіть, з якими стикаються діти на війні, і допомогти тим, хто хоче їх захистити".

"Було вжито всіх заходів, аби забезпечити комфорт, добробут і безпеку дітей, причетних до фільму, - починаючи від стадії прослуховувань і дотепер".

"Спершу вони вбили мого батька" - це режисерський дебют Джолі для стрімінгового гіганта Netflix.

Стрічка заснована на реальних спогадах людини, яка пережила геноцид у Камбоджі. Оповідь ведеться від імені дитини.

Раніше Джолі висловила сподівання, що фільм дозволить камбоджійцям відкритіше говорити про цей травматичний період.

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"Вирвано з контексту"

Суперечливий опис кастингу викликав обурення у соцмережах. Дехто назвав його "жорстоким" та "емоційним насильством".

"Анджеліна Джолі зайшла надто далеко, - написала одна користувачка Facebook. - Це був хворий трюк - для когось, хто постійно декларує свою любов до Камбоджі і дітей".

Інший користувач назвав цю ситуацію "жорстоким поводженням з дітьми".

"Ви не розуміли, що маєте справу з дітьми із пост-травматичним синдромом і бідністю?" - написав він.

Інші фани стали на захист Джолі.

"Це все звучить вирваним із контексту, - каже Наталі Андерсон. - Вона благодійник і, на мою думку, ніколи би так не травмувала дітей".