Українець отримав в Росії 12 років за "підготовку теракту"

Копирайт изображения Getty Images Image caption ФСБ Росії не вперше звинувачує громадян України у "тероризмі"

Українця, вихідця із Луганщини Олексія Сизоновича у Росії засудили до 12 років позбавлення волі зі звинуваченнями у підготовці "теракту" в Ростовській області.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

61-річний Олексій Сизонович відбуватиме покарання у колонії суворого режиму. Суд також зобов'язав його сплатити штраф у розмірі 250 тисяч рублів.

Суд визнав достатніми зібрані прокуратурою Північно-Кавказького округу докази про те, що він готувався до скоєння терористичних актів. Зокрема, за версією слідства РФ, у травні минулого року пан Сизонович отримав вказівку виїхати в місто Каменськ-Шахтинський Ростовської області, щоб оглянути і сфотографувати залізничний вокзал і вокзал станції "Відважна".

Цим подіям, на думку суду, передувало створення "злочинної групи" у Києві зі ще одним чоловіком, особу якого не встановили. Метою групи нібито було здійснення вибухів на території "ДНР" та "ЛНР".

За даними слідства, "невстановлена особа" керувала діями Сизоновича, а він збирав інформацію про об'єкти транспортної інфраструктури, а також, володіючи спеціальними знаннями в галузі вибухотехніки, виготовляв вибухові пристрої.

Його визнали винним за кількома статтями Кримінального кодексу РФ: підготовка теракту, незаконний обіг вибухових пристроїв та незаконний перетин кордону Росії.

Як пишуть російські ЗМІ, Олексій Сизонович визнав провину і сказав, що кається у скоєному.

Ще один "терорист" у Ростові

Звинувачення українця Сизоновича у "тероризмі" - не перше. У лютому 2017 року у Ростові-на-Дону почався суд над іншим українським громадянином - 19-річним Артуром Пановим.

Хлопець родом із Луганської області. За офіційною версією Слідчого комітету Росії, його затримали у Ростові-на-Дону 5 грудня 2015 року, де парубок перебував як біженець з України.

У той же час, сам Артур Панов твердить, що його викрали на території України і передали представникам російських спецслужб, які незаконно вивезли його в Росію.

Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу РФ: замах на скоєння теракту, публічне виправдання тероризму, незаконне виготовлення і зберігання вибухових пристроїв.

У допомозі до підготовки теракту також звинувачується ймовірний спільник українця - житель Ростова-на-Дону, 33-річний Максим Смишляєв.

Сам Артур заперечує свою вину і вимагає надати йому статус військовополоненого.

У травні 2017 року російські ЗМІ повідомили, що Артур Панов помер у СІЗО, однак ця інформація виявилася фейком.

Копирайт изображения AP Image caption Українські правозазисники переконані, що Євгена Панова, затриманого у Сімферополі, катували

"Кримські терористи"

Як стверджує ФСБ Росії, у ніч з 6 на 7 серпня минулого року російські спецслужби затримали в районі Армянська в Криму "групу диверсантів" і вилучили саморобні вибухові пристрої "сумарною потужністю понад 40 кілограмів у тротиловому еквіваленті", а також боєприпаси і гранати.

ФСБ тоді заявила, що затримала громадян України і Росії. Називалися прізвища українців Євгена Панова, Андрія Захтея та Ридвана Сулейманова.

Зі звинуваченнями у "терористичній діяльності" у СІЗО Росії та Криму перебуває також щонайменше 10 громадян України - кримських татар.