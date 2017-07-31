Посольство США розкритикувало конкурс до нового Верховного суду

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Посольство США в Україні у своєму Twitter критично оцінило результати відбору суддів до оновленого Верховного суду.

"Низка сильних кандидатів потрапили до складу Верховного Суду, але все ж доброчесність багатьох із них викликає сумніви. Вища рада правосуддя повинна окремо переглянути кожну кандидатуру", - йдеться у повідомленні.

Конкурс до нового Верховного суду тривав з листопада 2016 року. Його результати оголосили 27 липня.

Відбір проводили за підтримки ЄС та американської програми допомоги USAID "Нове правосуддя".

Вища кваліфікаційна комісія суддів рекомендувала призначити 120 кандидатів, які пройшли відбір.

Проте Громадська рада доброчесності, яка допомагала відбірній комісії проводити конкурс, заявила, що 25% фіналістів - "недоброчесні".

Копирайт изображения Oleksandr Mamaluy Image caption Хоча деякі експерти критикують потрапляння до Верховного суду багатьох чинних суддів, проте частину з них, зокрема суддю-воїна АТО Олександра Мамалуя підтримують

ГРД перевіряла відповідність кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності. Проте вища кваліфікаційна комісія суддів могла долати негативний висновок громадськості кваліфікованою більшістю голосів зі свого складу.

Тепер кожну кандидатуру буде затверджувати Вища рада правосуддя, яка має право відсіяти окремих претендентів.

Експерти центру політико-правових реформ вже підрахували, що 94 фіналісти конкурсу (78%) є чинними суддями або суддями у відставці.

З них 6 суддів зараз працюють у Верховному суді, а ще 49 суддів - у нинішніх вищих спеціалізованих судах, які скасовуються.

Серед переможців конкурсу з одним із найкращих результатів опинився двічі мобілізований суддя з Харкова Олександр Мамалуй, який служив снайпером у зоні АТО та захищав Донецький аеропорт.

До фіналу потрапили 17 науковців-правників та дев'ять адвокатів.

Оновлення Верховного суду має стати початком реформи всієї судової системи України.