Україна почала купувати вугілля у США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна почне імтортувати вугілля зі США

Українська державна компанія "Центренерго" домовилась про постачання зі США 700 тисяч тонн вугілля антрацитової групи до кінця 2017 року, заявив директор компанії Олег Коземко.

Вугілля постачатиме американська компанія XСoal Energy & Resources, виконавчий директор якої Ерні Трашер приїхав до України презентувати проект.

Угоду про постачання вугілля представили у посольстві США в України, а підписали її ще 14 липня.

Проблеми з вугіллям антрацитової групи в Україні почалися після втрати підприємств на території ОРДЛО.

Про можливе постачання вугілля зі США заговорили після візиту Петра Порошенка у США в червні 2017 року, коли президенти обговорили енергетичне питання.

Перші 700 тисяч тонн

"У штаті Пенсильванія ми відвідали п'ять великих вуглевидобувних підприємств. І найкраща пропозиція була від Xcoal. Контракт підписали на постачання 700 тисяч тонн вугілля до кінця цього року", - заявив пан Коземко.

За його словами, перші 85 тисяч тонн мають прибути в порт "Южний" на початку вересня, а в кінці місяця прибудуть наступні 120 тисяч.

Він очікує подальшого прибуття суден по кілька разів на місяць.

Керівник "Центренерго" також заявив, що вартість кожної поставки відрізнятиметься, а ціна вугілля першої партії становить 113 доларів за тонну.

Наступного року Україна може закупити ще більше американського вугілля - до 2 мільйонів тонн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Трамп добуває вугілля" - підпис на плакаті. Майбутніми поставками вугілля до України вже хвалився Дональд Трамп, говорячи про відродження вугільної галузі країни.

Представник американської компанії Xcoal Ерні Трашер зазначив, що це перший випадок, коли енергетичне вугілля їхньої компанії надходитиме в Україну.

Дефіцитний антрацит

Державна компанія "Центренерго" володіє кількома теплоелектростанціями, які потребують вугілля антрацитової групи. Це, зокрема, Трипільська ТЕС у Київській області та Зміївська ТЕС у Харківській.

Як вказали у "Центренерго", все вугілля зі США йтиме саме на Трипільську ТЕС.

Висококалорійне енергетичне вугілля антрацитової групи потрібне для низки українських станцій з виробництва електрики та теплової генерації.

Проте всі його виробники в Україні опинилися на підконтрольних сепаратистам територіях Донбасу.

До зими 2017 року українські компанії купували його у підприємств, які хоч і розташовувались на території невизнаних республік, але формально були зареєстровані в Україні і належали українським компаніям.

Проте після повної блокади торгівлі з так званими "республіками", бойовики націоналізували підприємства, а Україна повністю відмовилася від закупівлі антрациту з непідконтрольної частини Донбасу.

Найближчим альтернативним його виробником є Росія, але поставки звідти у чинних умовах можуть спричинити політичний скандал.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Американське вугілля піде на Трипільську ТЕС на Київщині

Україна вже купувала окремі партії вугілля цієї марки у Південноафриканській республіці.

Тоді влада називала ціну африканського вугілля у 99 доларів за тонну, але й вказувала на нижчу калорійність.

Водночас, частина українських ТЕС вже почала переходити з антрациту на менш калорійні марки вугілля, які добувають в Україні.

Українські експерти оцінюють річну потребу у закупівлі вугілля марки антрацит до п'ять мільйонів тонн.

Візит Порошенка

Вперше інформація про можливе постачання американського енергетичного вугілля з'явилась 21 червня під час візиту до Вашингтона президента України Петра Порошенка.

Після зустрічі з президентом Дональдом Трампом пан Порошенко заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, що вони обговорювали постачання до України американського вугілля та зрідженого газу.

У інтерв'ю українським журналістам після повернення додому президент деталізував інформацію щодо вугілля.

"Для забезпечення прозорості енергетичного ринку ми домовилися про постачання вугілля з Пенсильванії за конкурентними цінами... За сприяння американської влади ми матимемо гарантоване постачання мінімум 2 мільйонів тонн вугілля", - повідомив президент.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вугілля з непідконтрольних районів Донбасу більше не йде до України

А 30 червня можливим контрактом на постачання вугілля до України похвалився і президент США Дональд Трамп.

"Україна сказала нам, що їй потрібні мільйони і мільйони тонн вугілля", - розповів пан Трамп в міністерстві енергетики США.

Тоді він говорив про "золотий вік" енергетичного бізнесу США і плани експорту до Європи скрапленого газу та вугілля.

Наприкінці червня з українського боку вже лунали конкретні цифри та дати.

Зокрема, керівник державної компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук 30 червня анонсував, що перші 120 тисяч тонн вугілля зі США прибудуть в Україну протягом місяця. На той момент нібито вже всі деталі угоди були погоджені.