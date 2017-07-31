Біля посольства Іраку в Кабулі пролунали вибухи
Афганська поліція заявила про напад смертника біля посольства Іраку в Кабулі.
Після декількох вибухів у центральному районі Шар-е-Но також лунали постріли.
Поки що немає точної інформації про жертв та постраждалих у нападі.
За повідомленням, сили безпеки ведуть боротьбу з бойовиками.
Відповідальність за цей напад взяло на себе угрупування "Ісламська держава".
Цього року в Кабулі сталося чимало нападів, у яких звинуватили "ІД" або угрупування "Талібан".
За повідомленням представника сил безпеки, смертник планував підірвати штаб-квартиру поліції та посольство Іраку.
На фото у соцмережах видно чорний стовп диму, що піднімаються в небо.