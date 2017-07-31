У метро з 2 серпня з'являться квитки з QR-кодом

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З 2 серпня у КП "Київський метрополітен" запустять пілотний проект з продажу одноразових квитків з QR-кодом замість жетонів. Про це заявила речник підземки Наталка Макогон.

"Ми про це говорили, але у середу це вже відбудеться - ми запускаємо пілотний проект з переходу від жетона на квиток з QR-кодом", - сказала пані Макогон на брифінгу .

Вона закликала пасажирів перевірити свої транспортні витрати і відмовитися від жетонів.

У метрополітені нагадали, що з 1 серпня дня перестають діяти сині жетони. Їх можна буде обміняти лише на чотирьох станціях.

За словами речника метро, на сьогодні 60% пасажирів уже відмовились від жетона на користь карток.

З 15 липня Київська адміністрація вирішила підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень.