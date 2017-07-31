Координатор ОБСЄ відвідає тюрми на території "ДНР" та "ЛНР" - Геращенко

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Координатор ОБСЄ Тоні Фріш у серпні відвідає тюрми і заручників на окупованих територіях. Така домовленість була досягнута під час скайп-конференції мінської гуманітарної підгрупи, повідомила представник України у Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.

"Ми звернулися з вимогою, аби обов'язковим пунктом була Макіївська колонія, де утримують наших військових, також відвідини затриманих жінок, цивільних, зокрема, Ігоря Козловського", - написала пані Геращенко у Facebook.

За її словами, бойовики вперше підтвердили, що утримують журналіста Станіслава Асєєва. Українська сторона звернулася до ОБСЄ та російських представників з вимогою сприяти його звільненню.

"Ми звернули особливу увагу ОБСЄ на неприпустимість катувань незаконно утриманих. Вважаю, ця тема має бути в центрі особливої уваги ТКГ, що засідатиме 2 серпня у Мінську", - повідомила Ірина Геращенко.

Усього, за її словами, Україна вимагає звільнення 137 украінців. Бойовики ж підтверджують утримання тільки 71.

Геращенко уточнила, що бойовики продовжують вимагають амністіі і звільнення 45 людей, "які не мають відношення до конфлікту , які здійснили важкі злочини, - беркутівців, що розстрілювали Небесну Сотню, організаторів терактів в Олесі і Харкові".

Також, додала представниця України, представники "ДНР та "ЛНР" вимагають звільнити російського військового Віктора Агєєва.

"Тут позиція України однозначна - це військовий злочинець. Ми чекаємо, що влада РФ визнає його присутність в Україні, суд має визначити міру його злочину, світ має знати деталі злочину, бо це факти російської військової присутності на Донбасі", - написала пані Геращенко.

Росіянин Віктор Агєєв був затриманий на Донбасі українськими військовими наприкінці червня 2017 року. Українська влада звинувачує його у тероризмі.

У першому після затримання інтерв'ю Віктор Агєєв розповів, що його відправили на схід України після підписання контракту на службу в Збройних силах Росії у березні 2017 року.