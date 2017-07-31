Київ: до кінця 2017 планують почати будівництво метро на Виноградар

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КП "Київський метрополітен" планує розпочати будівництво двох нових станції у напрямку Виноградаря до кінця року. Про це повідомив перший заступник керівника підприємства Валерій Гавриленко.

За його словами, планують продовжувати Сирецько-Печерську лінію від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Попередня вартість проекту понад 5 мільярдів гривень.

"Уже пройшла розробка проектної документації, здійснено експертизу проектних рішень, і в цьому році розробляється і робоча документація, і вже заплановано розпочати певні перші кроки щодо будівництва станції метрополітену в напрямку Виноградаря", - сказав пан Гавриленко.

Він додав, що перші станції називатимуться "Мостицька" і "Проспект Правди". Станції розташовуватимуться на однойменних вулицях.

"На наступні роки заплановано станції "Маршала Гречка" і "Виноградар" і електродепо", - зазначив пан Гавриленко.

Ще дві станції планують почнуть будувати у 2019 році.