Двоє іноземців намагалися вивезти з України 34 кг бурштину
В аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу, у двох громадян однієї з країн Південно-східної Азії правоохоронці виявили 34 кілограми бурштину. Про це повідомили на сайті СБУ.
У відомстві зазначили, що каміння "намагалися приховати під виглядом солодощів".
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"Для невиявлення "сонячного каміння» за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу", - зазначили правоохоронці.
Тривають слідчі дії.