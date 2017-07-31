Двоє іноземців намагалися вивезти з України 34 кг бурштину

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В аеропорту "Бориспіль" під час огляду багажу, у двох громадян однієї з країн Південно-східної Азії правоохоронці виявили 34 кілограми бурштину. Про це повідомили на сайті СБУ.

У відомстві зазначили, що каміння "намагалися приховати під виглядом солодощів".

"Для невиявлення "сонячного каміння» за допомоги сканування, він був завернутий у копіювальний папір та фольгу", - зазначили правоохоронці.

Тривають слідчі дії.