Пенс назвав Росію головною загрозою для країн Балтії

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Віце-президент США Майк Пенс під час свого візиту до Естонії заявив, що для трьох країн Балтії немає більшої загрози, ніж та, якою є для них "непередбачуваний сусід", тобто Росія.

За словами пана Пенса, Москва продовжує "намагатися силоміць перекроїти міжнародні кордони, підривати демократію у суверенних державах і налаштовувати вільні країни Європи одну проти одної".

Після зустрічі з президентами Естонії, Латвії та Литви (країн-членів НАТО) пан Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп планує продовжувати надавати підтримку цим державам.

"Сильний і єдиний блок НАТО сьогодні є більш необхідним, аніж будь-коли, після падіння комунізму чверть століття тому", - зазначив віце-президент.

"І жодна загроза не нависає над країнами Балтії більше, ніж спектр агресії з боку непередбачуваного сусіда зі сходу", - заявив пан Пенс.

Він також додав, що США готові захищати безпеку країн Балтії. Росія тим часом готується до великих військових навчань, які пройдуть у серпні з армією Білорусі.

"Кращі дні"

Напередодні президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва скоротить кількість співробітників американських диппредставництв на 755 людей. Кількість персоналу американських дипмісій у Росії стане такою ж, як і російського персоналу в Америці - по 455 людей.

На такий крок, Кремль пішов через нові санкції.

При цьому пан Пенс зазначив, що влада США сподівається на "кращі дні, кращі відносини з Росією".

Чотириденне турне Майка Пенса охоплює три міста - Таллінн, Тбілісі і Підгорицю.

Турне пана Пенса почалося у неділю. Цього ж дня у Грузії на військовому аеродромі в Вазіані почалися багатонаціональні військові навчання "Гідний партнер", у яких беруть участь вісім країн-членів і партнерів НАТО.