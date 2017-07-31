США: Скарамуччі залишить посаду пресс-секретаря Трампа
Речник Білого Дому Ентоні Скарамуччі йде з посади через 10 днів після початку своєї роботи.
Це рішення ухвалив новий керівник адміністрації президента Трампа Джон Келлі, повідомляють американські ЗМІ. Офіційна заява має з'явитися незабаром.
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Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер подав у відставку 21 липня. За повідомленнями, він це зробив на знак протесту проти службових перестановок у медійній команді американського президента.
За інформацією видання New York Times, пан Спайсер звільнився через незгоду із призначенням президентом Трампом нового керівника із комунікацій.
Відразу ж фінансист із Волл-стріт Ентоні Скарамуччі частково перебрав на себе повноваження, які виконував Спайсер.
Раніше новий голова президентської прес-служби Ентоні Скарамуччі піддав голову апарату Білого дому Прібуса в'їдливій критиці, звинувативши його в тому, що це він був джерелом витоків інформації про адміністрацію у ЗМІ.