МЗС: спрощення отримання громадянства Росії українцями є "нікчемним"

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У МЗС України вважають спрощення для отримання громадянства РФ громадянами України, "свідченням повної зневаги держави-агресора до міжнародного права і суверенітету інших держав". Про це йдеться у коментарі МЗС України щодо змін, внесених до закону РФ про громадянство.

"Російська влада взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної держави, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства", - зазначили в українському відомстві.

У МЗС також наголосили, що відмова від громадянства України у формі направлення нотаріально засвідченої заяви до повноважного органу "є нікчемною за своєю суттю та змістом".

Єдиним документом, який засвідчує факт припинення громадянства України як шляхом виходу з нього, так і його втрати, є указ Президента України, наголосили у відомстві.

"Розцінюємо такий крок держави-агресора як продовження правової дискримінації та утисків прав громадян України, які в силу різних обставин живуть або працюють на території Росії, а також на окупованій нею території України", - підкреслили в міністерстві.

В МЗС також закликали громадян України "не піддаватися на подібні провокації" та застерегли від поїздок до Російської Федерації.