Доба в АТО: один поранений, у чотирьох – бойові травми

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Упродовж минулої доби бойовики 18 разів порушили режим тиші, один український військовий поранений, четверо отримали бойові травми. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На луганському напрямку бойовики з різних напрямків 5 разів стріляли по українських позиціях поблизу Кримського.

На донецькому напрямку напружена ситуація зберігалась в районі Авдіївки.

На маріупольському напрямку бойовики стріляли з гранатометів по укріпленнях сил АТО на підступах до Павлополя та Широкиного.

На більшість обстрілів з боку бойовиків сили АТО відповідали вогнем із зброї не забороненої мінськими домовленостями, повідомили в штабі.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.