США вводять санкції проти президента Венесуели

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Уряд США назвав президента Венесуели Ніколаса Мадуро "диктатором" і заморозив активи США в країні після проведення суперечливих виборів у неділю.

За умовами санкцій, американським фірмами та приватним особам заборонено вести бізнес з Ніколасом Мадуро.

Вибори до Конституційної асамблеї 30 липня відбулися на тлі масових акцій протесту. Щонайменше 10 людей загинули.

Пан Мадуро заявив, що вибори були "голосуванням за революцію", додавши, що "санкції імперії" його не лякають.

"Імператор Дональд Трамп прийняв рішення проти мене, яке демонструє його відчай і ненависть", - сказав президент Мадуро у телезверненні в понеділок.

"Я не підкоряюсь наказам іноземних урядів і ніколи не підкорятимусь... Запроваджуйте щодо мене санкції, якщо хочете, але народ Венесуели вирішив бути вільним, і я є незалежним президентом вільної нації".

Копирайт изображения Reuters Image caption Опозиція бойкотувала вибори і не визнає результатів голосування

Нова Конституційна асамблея матиме повноваження переписати конституцію та розпустити контрольовану опозицією Національну асамблею.

Опозиція, яка бойкотувала вибори, заявила, що 88% виборців не голосували. Вона відмовилася визнавати вибори. Натомість представники виборчої комісії оголосили про явку у 41,5%.

Протестувальники заблокували декілька доріг у столиці Венесуели, Каракасі.

Марш, який планували провести у понеділок на честь загиблих у день голосування, перенесли на середу, коли має зібратися Конституційна асамблея.

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США попереджали владу Венесуели, що не визнають вибори, а президент Дональд Трамп обіцяв "сильні та швидкі економічні дії".

Про санкції щодо Ніколаса Мадуро заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін.

"Учорашні нелегітимні вибори підтверджують, що Мадуро є диктатором, який ігнорує волю венесуельського народу", - сказав він.

"Запроваджуючи санкції проти Мадуро, США чітко демонструють свою позицію політиці його режиму та нашу підтримки народу Венесуели, який прагнуть повернути свою країну до повної та успішний демократії", - додав американський міністр.

Ніколас Мадуро є четвертим іноземним лідером, який потрапив під санкції з боку США, додав пан Мнучін.

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26 липня Міністерство фінансів США запровадило санкції щодо 13 чинних та колишніх венесуельських чиновників, щоби стримати Ніколаса Мадуро від проведення виборів.

Тоді під санкції потрапив міністр внутрішніх справ та глава армії.

У ЄС також висловили "занепокоєння долею демократії у Венесуелі" і сумнів у можливості погодитися з результатами голосування.

Однак Росія, Куба, Нікарагуа та Болівія підтримують Ніколаса Мадуро.

30 мільйонів громадян Венесуели відчувають брак основних товарів та ліків, оскільки економіка країни ослаблена.

В антиурядових протестах за чотири місяці загинуло 120 людей.