Скарамуччі залишив посаду речника Білого дому

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Директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі звільнений з посади за 10 днів після свого призначення.

Колишній фінансист з Волл-стріт потрапив під критику після того, як він у телефонній розмові з журналістом вкрай негативно висловився про своїх колег.

Через нього раніше залишили свої посади голова апарату Білого дому Райнс Прібус та прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер.

Рішення про відставку Скарамуччі ухвалив новий керівник адміністрації президента Трампа Джон Келлі у понеділок.

Президент також був невдоволений роботою Ентоні Скарамуччі, підтвердили в Білому домі.

Сам пан Трамп вранці написав у Twitter, що "в Білому домі немає ніякого хаосу".

Речниця Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, що президент вважає розмову пана Скарамуччі з журналістом "неприйнятною для людини, яка перебуває на такій посаді".

Його не перевели на іншу посаду в Білому домі, додала пані Сандерс.

За версією адміністрації президента, пан Скарамуччі вирішив піти з посади добровільно через зміну керівництва.

"Містер Скарамуччі вирішив, що найкраще рішення - дати [новому] голові адміністрації Джону Келлі почати роботу спочатку й створити власну команду. Ми бажаємо йому всього найкращого", - йдеться в заяві Білого дому.