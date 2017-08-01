Між Україною і Канадою запрацювала зона вільної торгівлі

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Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою, що відкриває вітчизняним виробникам безперешкодний доступ до 98% канадського ринку, відсьогодні набрала чинності. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За повідомленням, угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою підписали 11 липня 2016 року під час візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

14 березня угоду ратифікувала Верховна Рада, 18 травня це зробив Сенат Канади.

Угода знімає до 98% торговельних обмежень і мит у взаємній торгівлі між двома країнами. На даний момент угода фокусується на товарному експорті та імпорті.

Тепер українські виробники можуть експортувати до Канади всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спецумови лібералізації, а також сільськогосподарську продукцію, крім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

За оцінками Мінекономрозвитку, Україна після набрання чинності угоди зможе збільшити свій експорт до Канади на 0,6 млн доларів щорічно, а також розраховувати на додаткові інвестиції.