Контрактова площа у Києві частково стала пішохідною

У рамках експерименту з 1 серпня частина Контрактової площі та вулиці Сагайдачного у Києві стали пішохідними.

Таким чином, замість паркувального простору пішохідною стала ділянка перед Києво-Могилянською академією.

Пішохідним також став відрізок вулиці Сагайдачного до перехрестя з вулицею Андріївською.

Деякі вулиці змінили напрямок руху, зокрема, Борисоглібська, Братська, Волоська, Почайнинська та інші.