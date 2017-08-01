Контрактова площа у Києві частково стала пішохідною
- 1 серпня 2017
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У рамках експерименту з 1 серпня частина Контрактової площі та вулиці Сагайдачного у Києві стали пішохідними.
Таким чином, замість паркувального простору пішохідною стала ділянка перед Києво-Могилянською академією.
Пішохідним також став відрізок вулиці Сагайдачного до перехрестя з вулицею Андріївською.
Деякі вулиці змінили напрямок руху, зокрема, Борисоглібська, Братська, Волоська, Почайнинська та інші.