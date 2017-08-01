Українців попереджають про сильну спеку

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Синоптики попереджають про сильну спеку в окремих областях України в період 2-3 серпня. Про це з посиланням на інформацію Укргідрометцентру повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Попередження про сильну спеку в Україні. За даними Укргідрометцентру, 2-3 серпня вдень у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях сильна спека 35-37°", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Водночас, за даними Укргідрометцентру, у Києві стовпчик термометра сягне 31-33 градусів тепла.