У Туреччині судитимуть 500 людей за участь у заколоті

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Майже 500 людей, заарештованих після невдалої спроби перевороту в Туреччині минулого року, постануть перед судом за звинуваченням у змові.

Слідчі ізолятори розташовані навколо авіабази Акінчі, яка, за твердженням уряду, була штаб-квартирою заколотників.

Відповідачі з'являться у спеціально організованому залі суду за межами столиці Туреччини Анкари. Їм висунули звинувачення у спробі вбити президента.

Військові, які брали участь у перевороті, намагалися захопити владу в липні 2016 року.

Це буде найбільше судове засідання над учасниками перевороту.

Спроба державного перевороту в Туреччині сталася у ніч на 16 липня 2016 року. Основні події відбувалися у двох найбільших містах країни - Стамбулі і Анкарі. Через протистояння загинули 260 людей.

Головним натхненником і організатором заколоту турецька влада назвала ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена - давнього опонента президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Тоді ж в Анкарі почали вимагати екстрадиції Ґюлена зі США, де він живе з 1999 року.

Сам пан Ґюлен заявляє, що не має стосунку до спроби перевороту. Проповідник пообіцяв повернутися до Туреччини, якщо його вину доведуть.

Противники режиму звинувачують його в прагненні придушити опозицію.

15 липня оголосили в Туреччині національним святом.