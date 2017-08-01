Порошенко підтримав зміни до держбюджету

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Президент Петро Порошенко підписав закон про зміни до державний бюджету на 2017 рік, повідомила прес-служба глави держави.

За цією інформацією, значна частина коштів буде спрямована на підтримку соціально вразливих верств населення. "Це найбідніші верстви населення. Маються на увазі, люди, які отримують субсидії", - заявив президент.

Президент уточнив, що ті, хто економлять електроенергію і тепло отримають гроші, які зможуть витратити на сплату комунальних послуг або на енергоефективність.

Він також повідомив, що буде профінансоване спорудження Музею героїв Небесної сотні, Музею воїнів АТО та вшанування 85-ї річниці Голодомору в Україні.