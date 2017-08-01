У Камбоджі знайшли давню статую

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Археологи під час розкопок у буддійському храмовому комплексі Ангкор-Ват у Камбоджі знайшли величезну статую, яка датується пізнім 12 століттям.

Двометрова людська фігура, ймовірно, виконувала роль охоронця на вході до античної лікарні, припускають дослідники.

Видання Cambodia Daily описало суботню знахідку як "щось, що трапляється лише в кіно".

Ангкор-Ват є одним з найпопулярніших місць для туристів. Минулого року храмовий комплекс відвідало 2,5 млн відвідувачів.

Але багато найцінніших експонатів комплексу розграбували.

За словами експертів, що знайдена статуя є незвичайною і важливою знахідкою останніх років.

Археологи знайшли статую на глибині 40 см під час розкопок госпіталю, збудованого за правління короля Джейвармана VII, який панував з 1181 до 1220.

Король робив багато корисного для людей, тому лікарня була однією з найкращих.

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Кінцівки статуї зруйновані, але добре видно гравірування на голові та тілі.

Фахівці мають надію знайти на цьому місці інші об'єкти, щоби більше дізнатися про життя людей тої епохи.

Історик Реті Чем розповів Cambodia Daily, що госпіталь був одним з чотирьох у цьому районі, жоден з них належним чином не досліджений.

У кожному з госпіталів були різноманітні статує божеств, найцікавішою з яких є статуя Будди-цілителя.

Більшість статуй Будди були знищені за правління Джейвармана як спроба відновити брахманізм. Багато з тих статуй, які не розтрощили, вкрали, хоча, археологи припускають, що деякі з них закопали в землю, щоби таким чином врятувати.