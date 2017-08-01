НАБУ затримало головного лікаря Запорізької лікарні

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Детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори САП затримали головного лікаря Запорізької обласної лікарні за підозрою у зловживанні владою та службовому підробленні. Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За версією слідства, затриманий у змові з іншими службовими особами лікарні та ТОВ у 2012 році незаконно закупив автомобілі швидкої допомоги за рахунок субвенції з держбюджету.

Комплектація та технічні параметри закуплених 26 санітарних авто не відповідали стандартам України, а їх експлуатація за призначенням була неможливою, додали в НАБУ.

За версією слідства, внаслідок цих дій державі завдали збитків на 13 мільйонів гривень.

На даний час затриманого везуть до Києва, де йому повідомлять про підозру.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу, повідомили в НАБУ.