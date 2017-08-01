У Венесуелі затримали провідних опозиціонерів

Копирайт изображения AFP Image caption Звернення Леопольдо Лопеса, записане 25 липня

Лідерів венесуельської опозиції Леопольдо Лопеса та Антоніо Ледезму знову заарештували, повідомили їхні родичі.

Вони перебували під домашнім арештом. Їх звинуватили у підбуренні до насильства під час антиурядових протестів 2014 року.

Родичі двох затриманих опозиціонерів кажуть, що не знають, куди їх відвезли.

Два дні тому в країні відбулися вибори до Конституційної асамблеї, з результатами яких багато хто був незгоден.

Перед тим пан Лопес оприлюднив на YouTube відео, у якому закликав венесуельців вийти на вулиці на знак протесту.

8 липня його звільнили з військової в'язниці, але натомість помістили під домашній арешт. У в'язниці його протримали понад три роки.

Тепер його дружина Ліліан Тінторі написала у Twitter, що чоловіка знову забрали з дому.

За усе, що може з ним трапитися, вона поклала відповідальність на президента Ніколаса Мадуро.

Водночас дочка іншого опозиціонера Антоніо Ледезми опублікувала відеоролик, у якому її батька, одягненого в піжаму, забирають з дому офіцери венесуельської розвідки.