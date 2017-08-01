У Венесуелі затримали провідних опозиціонерів
Лідерів венесуельської опозиції Леопольдо Лопеса та Антоніо Ледезму знову заарештували, повідомили їхні родичі.
Вони перебували під домашнім арештом. Їх звинуватили у підбуренні до насильства під час антиурядових протестів 2014 року.
Родичі двох затриманих опозиціонерів кажуть, що не знають, куди їх відвезли.
Два дні тому в країні відбулися вибори до Конституційної асамблеї, з результатами яких багато хто був незгоден.
Перед тим пан Лопес оприлюднив на YouTube відео, у якому закликав венесуельців вийти на вулиці на знак протесту.
8 липня його звільнили з військової в'язниці, але натомість помістили під домашній арешт. У в'язниці його протримали понад три роки.
Тепер його дружина Ліліан Тінторі написала у Twitter, що чоловіка знову забрали з дому.
За усе, що може з ним трапитися, вона поклала відповідальність на президента Ніколаса Мадуро.
Водночас дочка іншого опозиціонера Антоніо Ледезми опублікувала відеоролик, у якому її батька, одягненого в піжаму, забирають з дому офіцери венесуельської розвідки.