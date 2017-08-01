На Запоріжжі батьки "хотіли продати сина" за $5 тис - Деєва
У Запорізькій області правоохоронці затримали пару, яку звинувачують у спробі продати свого дворічного сина за 5 000 доларів США, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Деєва.
"Горе-батьки самі шукали людину, яка б хотіла купити їхнього маленького сина, і таки вийшли на "покупця", - написала вона у Facebook.
Передбачається, що тепер хлопчика передадуть на виховання найближчим родичам або опікунам, зазначила заступниця міністра.
За її словами, це "далеко не перший" такий випадок за останні кілька місяців у цій області.