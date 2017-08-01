Повені в індійському Гуджараті: понад 200 загиблих
- 1 серпня 2017
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В результаті повеней у штаті Гуджарат на заході Індії загинули 218 людей, повідомили в уряді країни.
За останні два дні, коли вода почала відходити, кількість загиблих зросла вдвічі.
За даними посадовців, загалом у штаті від повені постраждали 450 тисяч людей.
Цього року мусонні дощі вразили мільйони людей у щонайменше 20 штатах Індії.
У штаті Ассам на північному сході країни також загинули десятки людей і сотні тисяч були змушені залишити свої будинки.