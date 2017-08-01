Повені в індійському Гуджараті: понад 200 загиблих

Копирайт изображения AFP Image caption За останні два дні кількість загиблих зросла вдвічі

В результаті повеней у штаті Гуджарат на заході Індії загинули 218 людей, повідомили в уряді країни.

За останні два дні, коли вода почала відходити, кількість загиблих зросла вдвічі.

За даними посадовців, загалом у штаті від повені постраждали 450 тисяч людей.

Цього року мусонні дощі вразили мільйони людей у щонайменше 20 штатах Індії.

У штаті Ассам на північному сході країни також загинули десятки людей і сотні тисяч були змушені залишити свої будинки.

Копирайт изображения AFP Image caption За даними посадовців, загалом у штаті Гуджарат від повені постраждали 450 тисяч людей