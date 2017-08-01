Серена Вільямс закликала боротися за зарплату чорношкірих жінок
Серена Вільямс написала потужну статтю, у якій закликала до рівності в оплаті праці чорношкірих жінок.
Зірка тенісу опублікувала статтю під назвою "Як чорні жінки можуть зрівняти розрив у зарплаті" з нагоди Дня рівності оплати праці чорношкірих жінок у США.
"Гендерний розрив у оплаті праці найбільше позначається на чорних жінках", - пише вона у статті, опублікованій в Fortune Magazine.
"Коли я росла, мені казали, що я не зможу реалізувати свої мрії, тому що я - жінка, і тим більше - з огляду на колір моєї шкіри", - додає тенісистка.
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35-річна спортсменка наголошує на систематичній диспропорції в платі праці чорних жінок у всіх сферах:
"Питання полягає не лише в тому, що чорні жінки мають низькооплачувану роботу, вони навіть заробляють менше (ніж чоловіки. - Ред.) у таких галузях, як технології, фінанси, розваги, право та медицина".
Ця тенденція поширюється і на роботу в Кремнієвій долині, додає вона.
Серена визнає свою привілейовану позицію однієї з найуспішніших спортсменок усіх часів і зауважує:
"Але сьогодні йдеться не про мене, а про решту 24 мільйонів чорних жінок в Америці. Якби я ніколи не взяла тенісну ракетку, я була б однією з них", - зауважує вона.
"Подолати цикли бідності, дискримінації та сексизму набагато складніше, ніж побити рекорд "Великого шолому", - додає тенісистка.
"Чорні жінки, будьте безстрашними! Говоріть уголос про необхідність рівної оплати. Щоразу, коли ви це робитимете, жінкам позаду вас ставатиме трохи легше".
"Найголовніше - знайте, що ви того варті", - пише Серена Вільямс.