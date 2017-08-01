Серена Вільямс закликала боротися за зарплату чорношкірих жінок

Копирайт изображения Getty Images

Серена Вільямс написала потужну статтю, у якій закликала до рівності в оплаті праці чорношкірих жінок.

Зірка тенісу опублікувала статтю під назвою "Як чорні жінки можуть зрівняти розрив у зарплаті" з нагоди Дня рівності оплати праці чорношкірих жінок у США.

"Гендерний розрив у оплаті праці найбільше позначається на чорних жінках", - пише вона у статті, опублікованій в Fortune Magazine.

"Коли я росла, мені казали, що я не зможу реалізувати свої мрії, тому що я - жінка, і тим більше - з огляду на колір моєї шкіри", - додає тенісистка.

35-річна спортсменка наголошує на систематичній диспропорції в платі праці чорних жінок у всіх сферах:

"Питання полягає не лише в тому, що чорні жінки мають низькооплачувану роботу, вони навіть заробляють менше (ніж чоловіки. - Ред.) у таких галузях, як технології, фінанси, розваги, право та медицина".

Ця тенденція поширюється і на роботу в Кремнієвій долині, додає вона.

Копирайт изображения Getty Images

Серена визнає свою привілейовану позицію однієї з найуспішніших спортсменок усіх часів і зауважує:

"Але сьогодні йдеться не про мене, а про решту 24 мільйонів чорних жінок в Америці. Якби я ніколи не взяла тенісну ракетку, я була б однією з них", - зауважує вона.

"Подолати цикли бідності, дискримінації та сексизму набагато складніше, ніж побити рекорд "Великого шолому", - додає тенісистка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У січні Серена Вільямс виграла турнір Australian Open. Пізніше з'ясувалося, що уже тоді вона була вагітна.

"Чорні жінки, будьте безстрашними! Говоріть уголос про необхідність рівної оплати. Щоразу, коли ви це робитимете, жінкам позаду вас ставатиме трохи легше".

"Найголовніше - знайте, що ви того варті", - пише Серена Вільямс.