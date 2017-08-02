У конфлікті на Донбасі загинуло 467 десантників - Муженко

Копирайт изображения facebook.com/v.muzhenko

За час АТО на Донбасі загинуло 167 українських десантників. Про це повідомив начальник Генштабу збройних сил України Віктор Муженко.

"467 крилатих піхотинці віддали своє життя за свободу і незалежність України", - йдеться у повідомленні пана Муженка.

"Близько 3,8 тис. воїнів-десантників нагороджено державними та відомчими нагородами, за мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань. Двадцятьом присвоєно найвище звання - Герой України, шість з них - його отримали посмертно", - додав Віктор Муженко.

Він також відзначив участь десантників у боях в Слов'янську, Красному Лимані, на Савур-Могилі та Карачуні, у Ізвариному, Дебальцевому, Авдіївці "та багатьох інших містах Донеччини і Луганщини".

2 серпня в Україні відзначається День високомобільних десантних військ.

Свої вітання висловили президент України, прем'єр-міністр, секретар РНБО, міністр оборони та інші офіційні особи.