Українська прокуратура закликає скаржитись на "окупаційну владу Криму"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Росія заперечує анексію Криму

Прокуратура АР Крим, яка наразі знаходиться у Києві, закликає кримчан, що втратили майно на півострові внаслідок анексії Росією, писати офіційні звернення для розслідування.

"Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує кримінальне провадження за фактами умисного пошкодження та знищення майна, незаконного привласнення, розтрати та заволодіння окупаційною владою Криму як державним майном, так і майном приватних осіб", - йдеться у повідомленні кримської прокуратури.

Там додають, що згадані дії "окупаційної влади" не лише можуть розслідуватися як порушення законів та звичаїв війни, а і "є воєнними злочинами, на які розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду".

У кримській прокуратурі просять звертатися до їхнього київського офісу всім, чиє "майно було незаконно націоналізоване, захоплене чи мали місце інші порушення" майнових прав.

У прокуратурі обіцяють вжити "всіх можливих заходів для захисту порушених прав громадян на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та притягнення до відповідальності винних осіб".

Росія заперечує захоплення Криму і наполягає на законності приєднання півострова до РФ на основі проведеного там референдума.

Київ та більшість країн результати референдуму не визнають.